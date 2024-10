Venezia, Di Francesco sbotta: “Il calendario è assolutamente scorretto”

Eusebio Di Francesco non le manda a dire. L'allenatore del Venezia ha esternato il suo disappunto per il prossimo turno di campionato che metterà di fronte i lagunari e l'Udinese, che però arriva più riposata alla gara. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Cambieremo anche in base all'avversario che andremo ad affrontare, l'Udinese ha avuto rispetto a noi 2 giorni in più per preparare la partita, cosa che ritengo assolutamente scorretta".