Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Cremonese: subito Gagliardini titolare

Allo stadio 'Bentegodi' si gioca Hellas Verona-Cremonese, 3a giornata di Serie A Enilive 2025/26
Allo stadio 'Bentegodi' si gioca Hellas Verona-Cremonese, 3a giornata di Serie A Enilive 2025/26. Match con calcio d'inizio alle 18.30. Ecco le formazioni ufficiali:

HELLAS VERONA-CREMONESE

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Sarr, Akpa-Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan

Allenatore: Paolo Zanetti

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria

A disposizione: Silvestri, Nava, Vardy, Johnsen, Moumbagna, Morante, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkipanidze, Folino

Allenatore: Davide Nicola

Arbitro: Alberto Ruben Arena (Sez. AIA di Torre del Greco)

Assistenti: Luigi Rossi (Sez. AIA di Rovigo) e Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze)

