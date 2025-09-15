Allo stadio 'Bentegodi' si gioca Hellas Verona-Cremonese, 3a giornata di Serie A Enilive 2025/26. Match con calcio d'inizio alle 18.30. Ecco le formazioni ufficiali:
Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Cremonese: subito Gagliardini titolare
HELLAS VERONA-CREMONESE
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Sarr, Akpa-Akpro, Slotsager, Kastanos, Ebosse, Niasse, Bella-Kotchap, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan
Allenatore: Paolo Zanetti
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria
A disposizione: Silvestri, Nava, Vardy, Johnsen, Moumbagna, Morante, Vazquez, Floriani Mussolini, Ceccherini, Faye, Grassi, Lordkipanidze, Folino
Allenatore: Davide Nicola
Arbitro: Alberto Ruben Arena (Sez. AIA di Torre del Greco)
Assistenti: Luigi Rossi (Sez. AIA di Rovigo) e Filippo Bercigli (Sez. AIA di Firenze)
