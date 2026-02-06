FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 serie a Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Pisa

serie a

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Pisa

Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Verona-Pisa - immagine 1
Ecco le formazioni ufficiali di Verona-Pisa, le scelte di Sammarco e di Hiljemark, entrambi allenatori all'esordio sulla panchina
Matteo Pifferi Redattore 

Con Verona-Pisa si apre la 24° giornata di Serie A. Al Bentegodi va in scena la sfida tra le due squadre che chiudono la classifica con 14 punti.

2 punti nelle ultime cinque per il Pisa, solo uno per il Verona e per entrambe la distanza dal quartultimo posto è di 4 punti.

Ecco le formazioni ufficiali di Verona-Pisa, le scelte di Sammarco e di Hiljemark, entrambi allenatori all'esordio sulla panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI VERONA-PISA

—  

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Niasse, Lovric, Al-Musrati, Bernede, Frese; Bowie, Orban

A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Serdar, Akpa Akpro, Bradaric, Lirola, Harroui, Mosquera, Popovic, Tomich, Fallou, Vermesan

Allenatore: Paolo Sammarco

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo; Stojilkovic, Durosinmi

A disposizione: Andrade, Guizzo, Marin, Leris, Hojhlot, Meister, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Iling-Junior, Stengs, Coppola, Calabresi, Piccinini, Lorran

Allenatore: Oscar Hiljemark

Leggi anche
Arbitri Serie A – Sassuolo-Inter affidata a Chiffi: ecco chi c’è al VAR
Il Milan cala il tris al Dall’Ara: 3-0 e Bologna K.O, Allegri torna a -5 dall’Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA