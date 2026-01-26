Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Udinese: mossa a sorpresa di Zanetti

FC Inter 1908
Hellas Verona-Udinese chiude il quadro della 22° giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali del match tra le due compagini
Hellas Verona-Udinese chiude il quadro della 22° giornata di Serie A. Ecco le formazioni ufficiali del match tra le due compagini. Mossa a sorpresa per Zanetti che schiera Perilli tra i pali, il titolare Montipò si accomoda in panchina.

HELLAS VERONA-UDINESE

HELLAS VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban

A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati, Vermesan

Allenatore: Paolo Zanetti

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis

A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara

Allenatore: Kosta Runjaic

Arbitro: Gianluca Manganiello (Sez. AIA di Pinerolo)

Assistenti: Alessandro Lo Cicero (Sez. AIA di Brescia), Mattia Politi (Sez. AIA di Lecce)

