Una vittoria per tre a zero contro il Napoli e la Juventus può continuare la sua risalita. Ad oggi la formazione bianconera è quinta in classifica a 42 punti, uno in meno di Roma e Napoli appaiate a 43 punti, cinque in meno dal Milan secondo a 47 punti e a 10 punti dall'Inter che è prima in classifica dopo l'ultima giornata.