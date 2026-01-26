Una vittoria per tre a zero contro il Napoli e la Juventus può continuare la sua risalita. Ad oggi la formazione bianconera è quinta in classifica a 42 punti, uno in meno di Roma e Napoli appaiate a 43 punti, cinque in meno dal Milan secondo a 47 punti e a 10 punti dall'Inter che è prima in classifica dopo l'ultima giornata.
Il direttore del Corriere dello Sport, su Instagram, parla di Spalletti che con la sua squadra ha battuto tre a zero il Napoli di Conte
Ivan Zazzaroni ha commentato il momento dei bianconeri con una riflessione su Spalletti e ha rivelato sul suo profilo Instagram: «Ricordo che quando la Juve in difficoltà prese Spalletti due allenatori importanti mi dissero in tempi diversi: "Vedrai che ci ritroveremo la Juve tra i coglioni"...».
E sull'allenatore bianconero, il giornalista aggiunte: «Spesso non capisco cosa dice però Luciano é proprio bravo».
