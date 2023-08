Guardiola: “Il Triplete accade una volta nella vita, impossibile rifarlo. Quest’anno…”

Dopo aver detto di sperare che Kyle Walker e Cole Palmer, cercati rispettivamente da Bayern e West Ham, rimangano, Guardiola ha ripetuto la propria contrarietà ai maxirecuperi, come quello durante il quale, al 101' della sfida per il Charity Shield, l'Arsenal ha segnato il gol dell'1-1 battendo poi il City ai rigori. "Ci sono già troppe partite senza che vengano aggiunti questi veri e propri 'tempi supplementari' - le parole di Guardiola -, ma certi 'cervelli' prendono decisioni senza consultare giocatori e allenatori. Non ci sono più giorni, più partite, quindi non puoi concedere un giorno libero ai giocatori", aggiunge.