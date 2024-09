La formazione femminile nerazzurra di Piovani torna in campo dopo il convincente successo per 5-0 contro la Sampdoria

Dopo aver aperto il Campionato con la netta vittoria per 5-0 contro la Sampdoria, l'Inter Women di Gianpiero Piovani torna in campo per la sfida in trasferta contro il Napoli femminile valida per la seconda giornata di Campionato: calcio d'inizio programmato alle 15:00 di domenica 15 settembre.