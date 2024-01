Inter Women, Pedersen: “Vittoria importante, testa al Napoli. Ringrazio i tifosi”

"Sono molto felice e orgogliosa della squadra, la vittoria era importante, è stato un periodo difficile ma abbiamo sempre continuato a lottare. Sto bene, adesso un po' stanca ma molto felice. Tre mesi fuori, ho sudato tanto in palestra, lo staff mi ha aiutato. Sono molto felice di poter aiutare la squadra in campo, ho provato a farlo fuori ma è più divertente quando posso giocare. Napoli? Se perdiamo lì, questa vittoria oggi non ha significato. Dobbiamo essere pronti per quella partita, voglio ringraziare i tifosi, abbiamo sentito il loro calore. Sono molto importanti per noi"