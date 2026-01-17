Il Ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha commentato la scomparsa del presidente della Fiorentina

"Ci ha lasciato Rocco Commisso , un uomo vero, semplice, schietto, sincero e carismatico, appassionato di calcio e innamorato della "sua" Fiorentina". Comincia così il post su X del ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, commentando la scomparsa del presidente viola.

"Alla Fiorentina ha dato tanto, in tutti i sensi - ha aggiunto -. In questa giornata triste ricordo i nostri incontri, le nostre chiacchierate insieme a Joe Barone, i suoi sogni a partire dal nuovo stadio.

Ricordo e ricorderò di lui la passione e la generosità, la tenacia e la determinazione, l'amore per l'Italia, per la sua terra natia e per Firenze. Un abbraccio pieno di commozione alla famiglia e alla comunità viola. Ciao Rocco!".