FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Tifoso provoca Pistocchi: “Nessun commento a Rabiot che si lancia?” La risposta è una stoccata

social

Tifoso provoca Pistocchi: “Nessun commento a Rabiot che si lancia?” La risposta è una stoccata

Tifoso provoca Pistocchi: “Nessun commento a Rabiot che si lancia?” La risposta è una stoccata - immagine 1
I tifosi si sono scatenati sui social nel commentare il "volo" del centrocampista francese, c'è la risposta del giornalista
Redazione1908

Il Milan contro il Como ha raccolto tre punti importantissimi e anche insperati, visto il primo tempo giocato dalla squadra di Cesc Fabregas. Maurizio Pistocchi ha sottolineato la sofferenza dei rossoneri con Maignan migliore in campo, che ha praticamente parato tutto su Nico Paz e Da Cunha. Poi, quasi al 46’, trova il pari con un rigore trasformato da Nkunku ( fallo su Rabiot) molto contestato dai lariani. E proprio del fallo di Rabiot si è discusso e dibattuto molto sui social, Pistocchi ha risposto ad un tifoso: CONTINUA A LEGGERE.

 

Leggi anche
Rivista 11 – Chivu pazzo per l’Inter e i giocatori se ne sono accorti da…
Ravezzani: “L’Inter fatica molto, ma batte il Lecce. Pio decisivo, un nerazzurro ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA