Il Milan contro il Como ha raccolto tre punti importantissimi e anche insperati, visto il primo tempo giocato dalla squadra di Cesc Fabregas. Maurizio Pistocchi ha sottolineato la sofferenza dei rossoneri con Maignan migliore in campo, che ha praticamente parato tutto su Nico Paz e Da Cunha. Poi, quasi al 46’, trova il pari con un rigore trasformato da Nkunku ( fallo su Rabiot) molto contestato dai lariani. E proprio del fallo di Rabiot si è discusso e dibattuto molto sui social, Pistocchi ha risposto ad un tifoso: CONTINUA A LEGGERE.