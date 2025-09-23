Il direttore del Corriere dello Sport ha scritto la prefezione al libro del calciatore dell'Inter e ne ha pubblicato un estratto su Instagram

Eva A. Provenzano Caporedattore 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 18:16)

Ivan Zazzaroni ha scritto la prefezione di 'Io, guerriero', autobiografia di Francesco Acerbi, difensore dell'Inter. Il direttore del Corriere dello Sport, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una parte della sua prefazione al libro che è stato presentato ieri in Rizzoli a Milano.

"È un estratto della prefazione che ho scritto al libro di Francesco Acerbi, Io guerriero, presentato ieri a Milano. Se vi invita a leggerlo sono contento, se ve lo rende incomprabile vi mando Francesco a casa dopo una sconfitta dell'Inter nel derby su autogol al 90'", scrive, ironizzando, ai suoi follower.

Questo la parte che ha condiviso con loro su Instagram: "... La cosa che mi ha colpito di più in queste pagine è che Francesco non ha voluto esporre solo il lato calciatore. Ha fatto prevalere l'uomo. L'uomo che non ha trovato le parole giuste da dire a suo padre morto troppo presto; l'uomo che ha visto la malattia entrare nella sua vita non una, ma due volte; l'uomo che si è inginocchiato sul prato dopo un gol che non era solo un gol: era un punto fermo. Era un "sono ancora vivo... ho fatto pace con me stesso".

E ancora si legge: "Se vi aspettate il solito libro sull'eroe che supera le avversità e diventa un esempio, fermatevi dopo il primo capoverso. Qui non c'è retorica: c'è un

ragazzo di provincia che voleva solo giocare a pallone. Che ha fatto cazzate, come tutti. Che ha sofferto, più di molti. E che invece di costruirsi una facciata ha deciso di aprirsi.

È la storia di uno che ha vinto senza bisogno di alzare una coppa. Uno che ha capito troppo tardi, ma abbastanza presto da cambiare. Uno che oggi può guardarsi allo specchio senza doversi perdonare niente. E questo vale molto più di una carriera perfetta. Francesco è uno di quelli - ormai rari - che fanno senza dire, mantengono senza promettere, ci sono senza esserci. Perché sono senza bisogno di sembrare".