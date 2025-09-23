"Per quanto riguarda invece i tocchi di mano in appoggio, vale per tutti, attaccanti e difendenti. In questa circostanza, Leris non fa nulla con quel braccio; è semplicemente un braccio in appoggio, non lo muove per togliere il possesso a qualcuno, per sistemarsi o per recuperare il possesso del pallone. Semplicemente, come vedete, è a terra, non si muove.

Il pallone gli carambola addosso. Motivo per cui quel tocco di braccio non doveva essere considerato punibile. Di più, non doveva neanche essere mostrato dal VAR, perché il VAR deve richiamare per chiari ed evidenti errori; deve mostrare immagini di chiari ed evidenti errori. Questo non è un chiaro ed evidente errore, non è neanche un tocco dubbio. E' un tocco codificato non punibile"