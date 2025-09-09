"Ma che partita è? Ma che partita è, ragazzi! Ma che roba è? Ma che è, pranzo al sacco? Nell'area di rigore c'è pranzo al sacco!", urla il telecronista nei microfoni Rai dopo il gol e tra lo stupore e il divertimento del collega Albero Rimedio, che chiede: "Ma cosa c'entra il pranzo al sacco?". Pronta la replica: "Perché è una gita scolastica, capiscimi al volo anche te! E' una gita scolastica...cosa sta succedendo? Tutto in novanta minuti...".