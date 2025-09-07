Un trionfo che entra nella storia. L’Italia del volley femminile conquista il secondo titolo mondiale della sua storia, 23 anni dopo la finale di Berlino. Le azzurre piegano la Turchia trascinata da una straordinaria Vargas al termine di una sfida spettacolare, chiusa soltanto al tie break, 3-2 per le azzurre.
Volley Femminile, l’Italia è campione del mondo. L’Inter: “Grinta, talento, cuore”
L’Italia del volley femminile conquista il secondo titolo mondiale della sua storia, 23 anni dopo la finale di Berlino
Sui social l'Inter ha voluto mandare un messaggio complimentandosi per il grande traguardo raggiunto dalle azzurre. "Grinta, talento, cuore. L’Italia femminile del volley è campione del mondo!".
