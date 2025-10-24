Adriano, l'Imperatore nerazzurro, alle prese con i migliori giocatori brasiliani di sempre. L'ex attaccante nerazzurro ha partecipato al classico gioco online, su Total Footie, un gioco particolarmente complicato per quanto riguarda i verdeoro. Ronaldo, Pelè, Ronaldinho, Kakà. Chi è il migliore di sempre? Le risposte di Adriano.
fcinter1908 social Adriano sceglie il brasiliano più forte di sempre: sfide clamorose! E tra lui e Ronaldo…
social
Adriano sceglie il brasiliano più forte di sempre: sfide clamorose! E tra lui e Ronaldo…
Adriano, l'Imperatore nerazzurro, alle prese con i migliori giocatori brasiliani di sempre. L'ex attaccante ha partecipato al gioco
Prima sfida: Ronaldinho vs Rivaldo. Vincitore: Ronaldinho
© RIPRODUZIONE RISERVATA