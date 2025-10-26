Il difensore svizzero dell'Inter ha voluto suonare la carica dopo la sconfitta contro il Napoli con un messaggio sui social

Una sconfitta che brucia: l'Inter torna dalla trasferta di Napoli con un pesante ko per 3-1 che interrompe la striscia di 7 vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

Manuel Akanji, difensore svizzero dei nerazzurri, ha voluto suonare la carica con un messaggio pubblicato sui propri social: "Nottataccia. Abbiamo lottato duramente ma non è bastato. Torneremo".