Akanji: “Nottataccia. Abbiamo lottato duramente, non è bastato. Torneremo”

Il difensore svizzero dell'Inter ha voluto suonare la carica dopo la sconfitta contro il Napoli con un messaggio sui social
Una sconfitta che brucia: l'Inter torna dalla trasferta di Napoli con un pesante ko per 3-1 che interrompe la striscia di 7 vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

Manuel Akanji, difensore svizzero dei nerazzurri, ha voluto suonare la carica con un messaggio pubblicato sui propri social: "Nottataccia. Abbiamo lottato duramente ma non è bastato. Torneremo".

