Una sconfitta che brucia: l'Inter torna dalla trasferta di Napoli con un pesante ko per 3-1 che interrompe la striscia di 7 vittorie consecutive tra campionato e Champions League.
Akanji: “Nottataccia. Abbiamo lottato duramente, non è bastato. Torneremo”
Il difensore svizzero dell'Inter ha voluto suonare la carica dopo la sconfitta contro il Napoli con un messaggio sui social
Manuel Akanji, difensore svizzero dei nerazzurri, ha voluto suonare la carica con un messaggio pubblicato sui propri social: "Nottataccia. Abbiamo lottato duramente ma non è bastato. Torneremo".
