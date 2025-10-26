FC Inter 1908
Il messaggio intenso della moglie all'allenatore dell'Inter
Essere l'allenatore dell'Inter non è una passeggiata di salute. Lo sa Cristian Chivu e lo sa anche la moglie Adelina, che lo sostiene sempre (senza esporsi troppo sui social). Oggi l'allenatore dei nerazzurri compie 45 anni.

La dedica della moglie di Chivu

Ieri la sua Inter ha perso a Napoli, ma di certo lui ha vinto in conferenza stampa glissando elegantemente sulle parole di Antonio Conte. Il tecnico del Napoli ha preso di mira l'Inter con affermazioni pesanti. Cristian si è dimostrato un gigante. La moglie Adelina ha voluto dedicargli un post speciale su Instagram per celebrare il suo compleanno e per ricordargli una cosa importante: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. C'è anche un riferimento al periodo che sta attraversando da quando è allenatore dell'Inter.

