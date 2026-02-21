Tomas Palacios, ceduto dall'Inter all'Estudiantes in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, sta conquistando i tifosi argentini

Daniele Mari Direttore 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 15:00)

Tomas Palacios, ceduto dall'Inter all'Estudiantes in prestito per un anno con diritto di riscatto a 7 milioni, sta letteralmente conquistando i tifosi argentini. E in patria si parla addirittura di lui come prossimo convocato dall'Argentina.

I tifosi chiedono alla dirigenza di riscattare il giocatore dell'Inter. Ecco alcuni tweet di commento dei tifosi all'ultima partita di Palacios, costantemente il migliore in campo da quando è tornato "a casa":

"Con Tomás Palacios sto provando le stesse sensazioni che mi trasmise Muslera al suo arrivo: quando ha il pallone tra i piedi infonde una serenità assoluta, come se l’errore non fosse nemmeno contemplato. E poi c’è il suo modo di difendere, quell’anticipo pulito e puntuale che è un piacere da vedere. Gerarchia vera", scrive un tifoso.

Un altro ringrazia Veron: "Se oggi possiamo contare sul miglior centrale del calcio argentino, è anche grazie a quella telefonata tra Verón e Zanetti. Si faccia tutto il possibile — ma Tomás Palacios deve restare all’Estudiantes. A ogni costo"

"Tomás Palacios mi sta conquistando. Porta palla con personalità già dalla prima costruzione, nell’uno contro uno è quasi insuperabile e nel gioco aereo domina con una continuità impressionante: è efficace nel 90% delle situazioni".

E questi sono solo alcuni dei commenti. E lo staff dell'Argentina sembra stia monitorando l'ex interista, secondo quanto riferiscono i cronisti sudamericani.