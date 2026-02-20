L'Inter che affronterà domani pomeriggio il Lecce è un'Inter che deve fare a meno del suo Capitano, Lautaro Martinez. L'attaccante argentino verrà rivalutato settimana prossima a causa dell'infortunio al polpaccio. I tempi di recupero si aggirano intorno al mese. I nerazzurri devono rimettere la testa al campionato dopo la sconfitta in terra norvegese contro il Bodo. E secondo Tancredi Palmeri sulla probabile formazione scelta da Chivu si sta un po' favoleggiando a sproposito: CONTINUA A LEGGERE: