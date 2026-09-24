Il giornalista parte dai dati sull’evoluzione del valore della rosa azzurra e lancia l’allarme sul futuro del club, soprattutto in caso di mancata Champions

Redazione1908
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Raffaele Auriemma usa toni molto duri analizzando i dati relativi all’evoluzione del valore delle rose di Serie A. A finire nel mirino è soprattutto il Napoli, indicato all’ultimo posto della graduatoria mostrata con una perdita stimata di 78,6 milioni di euro nell’ultimo anno.

Un dato che porta il giornalista ad allargare il discorso alla gestione tecnica delle ultime due stagioni e agli investimenti sostenuti da Aurelio De Laurentiis per costruire la squadra affidata ad Antonio Conte: LEGGI L’ATTACCO COMPLETO SU GOLSSIP

SSC Napoli Press Conference - Conte

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