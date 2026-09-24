A Radio Sportiva si continua a discutere incessantemente del bruttissimo gesto da parte di alcuni tifosi della Juventus di voltare le spalle al campo nel momento del ricordo di Sandro Mazzola. Un oltraggio difficile anche solo da commentare. Il direttore di Tuttosport è stato, a questo proposito, chiamato in causa da alcuni tifosi dell'Inter e su Radio Sportiva ha espresso la sua posizione: CONTINUA A LEGGERE.