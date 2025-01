In molti si aspettavano di vedere Mario Balotelli in campo, almeno a gara in corso, in Lecce-Genoa di questo pomeriggio. Tornato a disposizione di Vieira, l'ex attaccante dell'Inter invece è rimasto in panchina per tutta la gara, terminata 0-0 nell'equilibrio che i suoi compagni non sono riusciti ad alterare.