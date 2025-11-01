FC Inter 1908


Vieira lascia il Genoa. Balotelli pesantissimo: “Karma is a bitch! Ha solo sfruttato…”

Duro sfogo di Mario Balotelli sul suo profilo Instagram. L'attaccante commenta aspramente l'esonero di Patrick Vieira al Genoa
Karma is a bitch. Dio vede e provvede

Adesso il Genoa può finalmente concentrarsi su persone che amano davvero l'ambiente, i tifosi e lo stemma, e che credono profondamente nell'idea e nel fatto che il Genoa meriti di stare in alto!

Il grande lavoro vissuto in prima persona da Gilardino e Zangrillo non è andato perso: è stato solo sfruttato egoisticamente e male da chi è arrivato dopo, approfittando di ciò che loro avevano costruito con fatica, rispetto e passione.

Hanno sfruttato il lavoro immenso di Gilardino e Zangrillo, il loro impegno e la loro dedizione verso questi colori, senza comprenderne davvero il valore.

Ora testa al GENOA e ai GENOANI!

Forza Genoa! FORZA RAGAZZI!

Ho creduto in voi, e ci credo ancora!

