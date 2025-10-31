Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus e si è presentato poco fa alla nuova piazza. Ma a Napoli, dove l'ex allenatore dell'Inter ha vinto uno splendido scudetto nella stagione 2022-23, non tutti hanno preso benissimo il suo trasferimento alla storica rivale bianconera.
Nel centro della città, come si vede da una foto già diventata virale, è infatti apparso uno striscione chiaramente ispirato alla famosa frase di Spaleltti "Uomini forti, destini forti, uomini deboli, destini deboli". Sullo striscione si legge: "Uomini infami, destini infami". Un messaggio chiarissimo di come parte di Napoli non abbia affatto gradito il nuovo capitolo bianconero di Spalletti.
