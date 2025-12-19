FC Inter 1908
Barella, numeri incredibili: in Europa solo un centrocampista ha dati come i suoi

Una statistica riportata oggi da DataMB spiega l'unicità di Nicolò Barella sul panorama europeo. Un solo centrocampista tiene il passo
Redazione1908

Una statistica riportata oggi da DataMB spiega l'unicità di Nicolò Barella sul panorama europeo. Gli unici due centrocampisti dei Top 7 campionati europei nel 90°+ percentilecontemporaneamente per:

    • Passaggi chiave

    • Passaggi progressivi completati

    • Precisione nei passaggi in avanti

    sono:

    • Joshua Kimmich (Bayern Monaco, 30)

    • Nicolò Barella (Inter, 28)

    Cosa significa questa statistica

    —  

    Un percentile è una misura statistica che indica quanto un valore si posiziona rispetto agli altri in un insieme di dati.

    Spiegato in modo semplice

    —  

    Essere nel 90° percentile significa che un giocatore fa meglio del 90% degli altri giocatori presi come riferimento per quella statistica.

     In pratica:

    • 90° percentile = top 10%

    • 80° percentile = top 20%

    • 50° percentile = nella media

    Applicato al calcio

    —  

    Se un centrocampista è nel 90°+ percentile per i key passes, vuol dire che:

    • crea più occasioni del 90% dei centrocampisti dei campionati analizzati

    Quando un giocatore è nel 90°+ percentile su più metriche, come in questo caso, significa che è d’élite in tutte quelle aree contemporaneamente, non solo in una.

    Un altro dato che spiega il valore assoluto di Barella rispetto a tutti i centrocampisti d'Europa. Un valore che non si basa soltanto su gol e assist ma sulla capacità di Barella di creare gioco, occasioni e di produrre situazioni importanti per l'Inter con grandissima costanza.

