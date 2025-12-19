Una statistica riportata oggi da DataMB spiega l'unicità di Nicolò Barella sul panorama europeo. Gli unici due centrocampisti dei Top 7 campionati europei nel 90°+ percentilecontemporaneamente per:
Barella, numeri incredibili: in Europa solo un centrocampista ha dati come i suoi
Passaggi chiave
Passaggi progressivi completati
Precisione nei passaggi in avanti
sono:
Joshua Kimmich (Bayern Monaco, 30)
Nicolò Barella (Inter, 28)
Cosa significa questa statistica—
Un percentile è una misura statistica che indica quanto un valore si posiziona rispetto agli altri in un insieme di dati.
Spiegato in modo semplice—
Essere nel 90° percentile significa che un giocatore fa meglio del 90% degli altri giocatori presi come riferimento per quella statistica.
In pratica:
90° percentile = top 10%
80° percentile = top 20%
50° percentile = nella media
Applicato al calcio—
Se un centrocampista è nel 90°+ percentile per i key passes, vuol dire che:
crea più occasioni del 90% dei centrocampisti dei campionati analizzati
Quando un giocatore è nel 90°+ percentile su più metriche, come in questo caso, significa che è d’élite in tutte quelle aree contemporaneamente, non solo in una.
Un altro dato che spiega il valore assoluto di Barella rispetto a tutti i centrocampisti d'Europa. Un valore che non si basa soltanto su gol e assist ma sulla capacità di Barella di creare gioco, occasioni e di produrre situazioni importanti per l'Inter con grandissima costanza.
