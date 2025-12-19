Sono emersi gli insulti che Allegri ha rivolto a Lele Oriali durante Napoli-Milan di Supercoppa. Il Napoli ha chiesto provvedimenti

Redazione1908 19 dicembre - 12:29

La SSC Napoli condanna "con fermezza" l'atteggiamento dell'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, "durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati".

"Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell'evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto", conclude la nota del club.

Cosa ha detto Allegri a Oriali — Lo svela Sportitalia: "Vi posso dire con certezza quello che ha detto Allegri a Oriali. La prima cosa, gli dice cinque cose in serie. La prima cosa che gli ha detto è siediti coglione. La seconda cosa che gli ha detto è imbecille. La terza cosa che gli ha detto è idiota. Ha chiuso questa sequela di insulti con un'espressione che non è offensiva, però ti fa ridere che uno in un momento del genere, dica una cosa del genere.

Con cosa chiude la sequela di insulti Allegri verso Oriali? Gli grida "vecchio ottantenne". Gli ha fatto proprio un pigiama di insulti, totalmente. E mi sono ricordato l'ultimo insulto, non era un insulto così generico.

Il quinto insulto che gli ha rivolto è "sei un leccaculo". Che ha una connotazione come a dire un po' diversa rispetto alle altre parole. All'insulto generico, esattamente. Come a dire, stai là perché sei il lacché di Conte", ha riferito Tancredi Palmeri.