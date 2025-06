Barella saluta Inzaghi e staff: “Grazie per tutte le emozioni vissute insieme”

Il calciatore nerazzurro ha postato un messaggio sui social per salutare l'allenatore che ha deciso di sposare la causa dell'Al-Hilal

"A Max, a Fabio, a Claudio, a Mario, a Richi, solo un immenso grazie", ha scritto il giocatore nerazzurro - che è in ritiro con l'Italia di Spalletti per le prossime gare di qualificazione ai Mondiali - nel messaggio riferito allo staff tecnico con cui ha lavorato negli ultimi anni ad Appiano Gentile.

"Ma soprattutto - ha aggiunto infine - un immenso grazie a te per tutte le emozioni vissute in questi quattro anni insieme", ha scritto Nicolò riferendosi proprio ad Inzaghi con la foto che li vede immortalati in un abbraccio di un finale di partita.