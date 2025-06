Il quotidiano parla dell'approdo del tecnico al club arabo e dell'interesse per due giocatori essenziali nella sua Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 12:52)

In Inghilterra si era parlato dell'interesse dell'Al-Hilal per Inzaghi e Bastoni già a metà aprile. Erano arrivate tante smentite, ma a quanto pare le voci su Inzaghi erano vere. E a proposito del difensore nerazzurro Franco Vanni su La Repubblica scrive: "Lo scorso gennaio a metterlo nel Mirino fu l’Al-Nassr, ma il tentativo si fermò al primo sondaggio, quando dall’Inter fecero sapere che per meno di 80 milioni non aveva senso parlare, così il club di CR7 ha ripiegato sullo slovacco David Hancko. Il nome di Bastoni potrebbe tornare di moda adesso, ma per l’altra grande squadra di Riad, ora allenata da Simone. L’ex napoletano Koulibaly viene da una stagione opaca, e l’Al-Hilal cerca un sostituto di livello. Visto il momento di carriera, è probabile che Bastoni, se davvero l’Al-Hilal dovesse affondare il colpo, rifiuterà l’offerta".

E Barella — "Lo stesso ha fatto Barella, quando a marzo lo stesso club ha messo sul piatto oltre 30 milioni netti l’anno, per almeno quattro anni. Ma con Inzaghi in panchina, le cose potrebbero cambiare? Sulla domanda stanno giocando i media arabi, e si crucciano i tifosi interisti. Dall’entourage di Nicolò assicurano che in questo momento l’unico pensiero è la partita dell’Italia di venerdì contro la Norvegia, che gli darà l’occasione per consolarsi in fretta della sconfitta in finale di Champions", aggiunge il giornalista.

"A Riad Inzaghi ritroverà Sergej Milinkovic e pare che proprio i contatti tra i due abbiano aiutato Simone a superare le perplessità sue e della sua famiglia. Potrebbe raggiungerlo Francesco Acerbi, ma sempre se l’Inter, previo invio di Pec al calciatore, attiverà la clausola di rescissione anticipata del contratto, a scadenza naturale nel 2026. È improbabile che Inzaghi vorrà forzare la mano con il club nerazzurro. Al momento dei saluti si è sentito capito, quando ha spiegato che la sua avventura alla Pinetina era arrivata al capolinea", ha sottolineato ancora il giornalista da La Repubblica.

I nomi per l'Al-Hilal — Uno dei nomi che potrebbero essere proposti ad Inzaghi da svincolato sarebbe Arnautovic. Potrebbe essere la riserva di Osimhen, obiettivo del club arabo. Niente da fare invece per Theo Hernandez che ha rifiutato l'offerta. Per il centrocampo invece l’obiettivo è Ederson dell’Atalanta. "Il primo consiglio che gli darà sarà di vivere stabilmente nella capitale. La scelta di Roberto Mancini di fare il pendolare, con casa a Dubai, non ha aiutato a farlo stare simpatico ai sauditi, nei mesi in cui è stato ct", conclude Vanni.

(Fonte: La Repubblica)