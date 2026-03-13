Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha fatto il nome del difensore che dopo quanto accaduto con Kalulu ha chiesto scusa: e non succede spesso

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 marzo - 14:00

Alessandro Bastoni è un bravo ragazzo, lo dice la sua faccia, lo dice l'atteggiamento in campo e quello che ha insegnato di lui agli interisti specie dopo aver vinto il titolo di Campione D'Italia. È un difensore che ha vinto in Italia e ha vinto l'Europeo con la maglia della Nazionale.

La simulazione, in occasione del fallo mai fatto di Kalulu, e l'esultanza per il doppio giallo - e conseguente espulsione - hanno dato spazio a polemiche clamorose. E pure ad un'aggressione verbale da parte dei dirigenti della Juve nei confronti dell'arbitro La Penna nell'intervallo del derby d'Italia.

Sono seguite polemiche di vario titolo e vario genere, e c'è stato chi addirittura gli ha dato in pratica del razzista. Polemiche che non si sono ancora spente anche perché il difensore italiano viene ora fischiato quando gioca in trasferta. Bastoni ha fatto un errore, una sciocchezza di cui si è subito reso conto tanto da arrivare, cosa più rara di un errore come il suo, ad assumersi pubblicamente le sue responsabilità. Lo ha fatto tra l'altro prima di una gara di Champions, con gli occhi di un pubblico vasto puntati addosso.

Proprio perché ha ammesso di aver sbagliato assumendosi le sue responsabilità il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha deciso di candidarlo per la 'Rosa Camuna', la massima onorificenza della Lombardia per l'atteggiamento.

Le motivazioni — «Ha saputo riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità», la spiegazione del politico. "Un atteggiamento non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi», ha aggiunto.

La candidatura del presidente Romani è stata condivisa e sottoscritta anche dal Consigliere regionale Pietro Bussolati (PD), presidente dell'Inter Club di Palazzo Pirelli. Per entrambi, episodi come quello avvenuto in Inter-Juventus lo scorso 14 febbraio, «si verificano con frequenza sui campi di calcio senza suscitare la stessa eco e lo stesso accanimento. In questo senso, la reazione di Bastoni ha rappresentato un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in una occasione di responsabilità e crescita».

(Fonte: agenzia)