Bruno Longhi ha detto la sua sul braccio di Ricci e sulle numerose polemiche scaturite dopo il derby: "Non mi esprimo sul braccio di Ricci, come non mi sono espresso su altre situazioni analoghe". Un tifoso dell'Inter gli ha ricordato quello che fu il suo commento relativo all'episodio di Alessandro Bastoni. Due episodi certamente diversi, che il giornalista ha approcciato con punti di vista differenti. Ecco come Bruno Longhi ha replicato al tifoso nerazzurro: CONTINUA A LEGGERE.