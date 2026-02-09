Anche questa giornata calcistica ha fornito materiale per la moviola, innescando il dibattito intorno agli arbitri e all'utilizzo del Var. Un dibattito che ha raggiunto picchi molto accesi dopo il rigore concesso al Napoli nel match contro il Genoa. Di questo e molto altro si è parlato nello studio della Rai, in occasione dell'ultima puntata della Nuova Domenica Sportiva. Tra i presenti in studio Mauro Bergonzi (ex fischietto), Lele Adani, Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino. Proprio l'ex fischietto ha puntato il dito su una deriva molto pericolosa: CONTINUA A LEGGERE.
La paura dell'ex fischietto, la conferma di Adani
