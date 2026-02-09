Walter Zenga ha esaltato una dichiarazione di Lautaro Martinez dopo la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo. Il Capitano dell'Inter ha centrato un nuovo record. Con 171 gol è il terzo attaccante più prolifico della storia dei nerazzurri. Ma un Capitano sa quanto sia importante non perdere di vista il quadro generale. "I traguardi personali hanno senso solo se in funzione di quelli di squadra", ha dichiarato Lautaro.