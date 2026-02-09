Walter Zenga ha esaltato una dichiarazione di Lautaro Martinez dopo la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo. Il Capitano dell'Inter ha centrato un nuovo record. Con 171 gol è il terzo attaccante più prolifico della storia dei nerazzurri. Ma un Capitano sa quanto sia importante non perdere di vista il quadro generale. "I traguardi personali hanno senso solo se in funzione di quelli di squadra", ha dichiarato Lautaro.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Zenga cita una dichiarazione di Lautaro: “Ecco perché lui è un vero leader calcistico”
social
Zenga cita una dichiarazione di Lautaro: “Ecco perché lui è un vero leader calcistico”
L'ex portiere esalta lo spirito del Toro
C'è grande ammirazione da parte di Walter Zenga per il Toro. Ecco come l'ex portiere dell'Inter ha commentato le sue dichiarazioni: "Definizione di leader calcistico: trascinatori carismatici che alzano l'energia dei compagni e gestiscono le dinamiche di spogliatoio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA