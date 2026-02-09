FC Inter 1908
L'ex portiere esalta lo spirito del Toro
Walter Zenga ha esaltato una dichiarazione di Lautaro Martinez dopo la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo. Il Capitano dell'Inter ha centrato un nuovo record. Con 171 gol è il terzo attaccante più prolifico della storia dei nerazzurri. Ma un Capitano sa quanto sia importante non perdere di vista il quadro generale. "I traguardi personali hanno senso solo se in funzione di quelli di squadra", ha dichiarato Lautaro.

C'è grande ammirazione da parte di Walter Zenga per il Toro. Ecco come l'ex portiere dell'Inter ha commentato le sue dichiarazioni: "Definizione di leader calcistico: trascinatori carismatici che alzano l'energia dei compagni e gestiscono le dinamiche di spogliatoio".

