Scuse finite per Conte, Biasin duro: “Fuori da CL e CI con mercato importante. Possibile che…”

Troppe lamentele: il giornalista mette il tecnico del Napoli di fronte alla realtà dei fatti
Redazione1908

"Troppe lamentele ad ogni partita, non va bene per il calcio", ha sbottato Antonio Conte dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia del suo Napoli ad opera del Como. Il riferimento è - ancora una volta - a Var e arbitri. Non accenna a fermarsi, insomma, il flusso di lamentele del tecnico del Napoli. A questo proposito è intervenuto Fabrizio Biasin sui social per ricordare alcuni dati di fatto, che dipingono una realtà abbastanza incontestabile: CONTINUA A LEGGERE.

