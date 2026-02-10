FC Inter 1908
Provocazione su Sportitalia: “Tra Bartesaghi e Dimarco scelgo il primo”, e Longhi replica duro

Federico Dimarco
La polemica sui social: Longhi risponde al giornalista di Sportitalia
Redazione1908

Riccardo Trevisani non ha dubbi su Federico Dimarco: "A spanne a fine stagione può arrivare a 20 assist, una cosa che non si è mai vista nella storia. Mancano 14 partite". Eppure, nel panorama degli addetti ai lavori, c'è qualcuno che non è convinto delle qualità speciali di Federico. Un giornalista di Sportitalia, per esempio, ha lanciato una dichiarazione che profuma di provocazione. Ecco come lo ha liquidato un altro giornalista sportivo, Bruno Longhi: CONTINUA A LEGGERE.

