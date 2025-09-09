FC Inter 1908
Biasin: “Dire che Barella sia ‘arrogante’ o ‘sopravvalutato’ significa solo due cose”

Su X, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così la prestazione di Nicolò Barella in Israele-Italia di ieri
Alessandro Cosattini Redattore 

Non ha brillato ieri Nicolò Barella nella sfida vinta 5-4 dalla Nazionale contro Israele. Su X, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così la prestazione del centrocampista dell’Inter.

“Criticare Barella per qualche partita sbagliata è legittimo, sentenziare che sia un giocatore “arrogante” o “sopravvalutato” significa solo 2 cose:

1) Volerla buttare in caciara, disciplina tipica dei nostri giorni.

2) Non aver compreso che calciatore e uomo sia Nicolò Barella”, si legge.

