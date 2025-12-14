FC Inter 1908
Il giornalista di Libero, sui suoi profili social, ha commentato il lavoro fatto fin qui da Chivu dopo la vittoria sul Genoa
Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin, sui suoi profili social, ha commentato il lavoro fatto fin qui da Chivu dopo la vittoria sul Genoa:

“Ha solo 13 panchine, l’Inter rischia”. Lo pensavano in tanti, io per primo. Chivu ha smentito tutti, non tanto per il primato al 14 dicembre (conta il giusto), ma per come ha dimostrato di saper gestire gruppo, vittorie e - soprattutto - sconfitte. Non era affatto scontato".

