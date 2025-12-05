Biasin e l’inquietante presagio sul Milan: “Somiglia sempre più…”

Il giornalista ha ironizzato sulle coincidenze tra questa stagione dei rossoneri e quella di un anno fa vissuta dal Napoli di Conte

Fabrizio Biasin, dopo l'eliminazione del Milan dalla Coppa Italia per mano della Lazio che ha vinto uno a zero, ha scritto un post su X che sa di presagio. Coincidenze che accostano la stagione attuale dei rossoneri con quella del Napoli campione d'Italia all'ultima giornata, con un punto di distacco dall'Inter.

Ecco cosa ha scritto, con la sua solita ironia il giornalista:

"La stagione 25-26 del Milan somiglia in maniera sempre più inquietante alla 24-25 del Napoli", ha spiegato. Se possiamo farlo stare più tranquillo, un anno fa il Napoli, il 23 maggio, ha vinto lo scudetto battendo il Cagliari 2-0. Il Cagliari è l'ultima squadra che il Milan affronterà in questo campionato (che finirà in teoria il 24 maggio).