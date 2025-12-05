FC Inter 1908
Il ritorno in campo di Denzel Dumfries si avvicina e già contro il Liverpool potrebbe tornare nella lista dei convocati
Arrivano buone notizie in casa Inter in merito a Denzel Dumfries. L'esterno olandese potrebbe rientrare a breve.

La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea come Dumfries sarà ovviamente out per la sfida contro il Como di domani ma potrebbe esserci qualche speranza di vederlo tra i convocati per Inter-Liverpool di martedì.

In ogni caso, se non sarà contro il Liverpool, il rientro dell'olandese è sempre più vicino e lo stesso Dumfries ha pubblicato sui social un messaggio emblematico. Un "andiamo", mentre è in palestra ad allenarsi.

