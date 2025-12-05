Arrivano buone notizie in casa Inter in merito a Denzel Dumfries. L'esterno olandese potrebbe rientrare a breve.
Inter, il rientro di Dumfries si avvicina. E Denzel intanto sui social…
Il ritorno in campo di Denzel Dumfries si avvicina e già contro il Liverpool potrebbe tornare nella lista dei convocati
La Gazzetta dello Sport di oggi sottolinea come Dumfries sarà ovviamente out per la sfida contro il Como di domani ma potrebbe esserci qualche speranza di vederlo tra i convocati per Inter-Liverpool di martedì.
In ogni caso, se non sarà contro il Liverpool, il rientro dell'olandese è sempre più vicino e lo stesso Dumfries ha pubblicato sui social un messaggio emblematico. Un "andiamo", mentre è in palestra ad allenarsi.
