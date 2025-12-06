FC Inter 1908
Biasin: “Partita dell’Inter semplicemente straordinaria. Gara di rara qualità”

Una grande Inter schianta il Como di Fabregas per 4-0 e vola almeno per una notte in testa alla classifica di Serie A
Una grande Inter schianta il Como di Fabregas per 4-0 e vola almeno per una notte in testa alla classifica di Serie A.

Ecco le considerazioni di Biasin sul proprio profilo X:

"Contro un avversario di grande livello, l’Inter gioca 90 minuti di rara qualità: applicazione, tecnica, capacità di capire i momenti e 4 gol a una squadra che fin qui ne aveva presi solo 7 in 13 partite. Partita dei nerazzurri semplicemente straordinaria. Punto".

