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fcinter1908 social Biasin: “Analisi su Lautaro anche da chi gli rompeva le palle. Stupisce che…”

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Biasin: “Analisi su Lautaro anche da chi gli rompeva le palle. Stupisce che…”

Biasin: “Analisi su Lautaro anche da chi gli rompeva le palle. Stupisce che…” - immagine 1
L'assenza di Lautaro e le difficoltà dell'Inter hanno acuito la sensazione che l'attaccante argentino sia semplicemente imprescindibile
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'assenza di Lautaro e le difficoltà dell'Inter hanno acuito la sensazione che l'attaccante argentino sia semplicemente imprescindibile per questa squadra.

Biasin: “Analisi su Lautaro anche da chi gli rompeva le palle. Stupisce che…”- immagine 2
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Sui social ne ha parlato anche Fabrizio Biasin:

Inter Lautaro
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"Proliferano le analisi dell’Inter con/senza Lautaro, promosse da chi gli rompe le balle alla prima partita senza gol. Che Lautaro sia fondamentale per l’Inter (anche quando non segna) è cosa chiara da tempo e non stupisce, semmai stupisce che qualcuno se ne sia accorto solo ora".

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