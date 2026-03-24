L'assenza di Lautaro e le difficoltà dell'Inter hanno acuito la sensazione che l'attaccante argentino sia semplicemente imprescindibile

Marco Macca Redattore 24 marzo 2026 (modifica il 24 marzo 2026 | 17:02)

L'assenza di Lautaro e le difficoltà dell'Inter hanno acuito la sensazione che l'attaccante argentino sia semplicemente imprescindibile per questa squadra.

Sui social ne ha parlato anche Fabrizio Biasin:

"Proliferano le analisi dell’Inter con/senza Lautaro, promosse da chi gli rompe le balle alla prima partita senza gol. Che Lautaro sia fondamentale per l’Inter (anche quando non segna) è cosa chiara da tempo e non stupisce, semmai stupisce che qualcuno se ne sia accorto solo ora".