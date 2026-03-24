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fcinter1908 social Sabatini ai tifosi dell’Inter: “Malafede arbitri? Ho un consiglio. Temo che il vero Thuram…”

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Sabatini ai tifosi dell’Inter: “Malafede arbitri? Ho un consiglio. Temo che il vero Thuram…”

Marcus Thuram
Il dubbio del giornalista sportivo sul Tikus (e il messaggio all'Inter sugli arbitri)
Redazione1908

Di Fiorentina-Inter si continua a parlare in ottica moviola. Il fallo di mano di Pongracic, non visto e non richiamato dal Var, ha acceso un dibattito di fuoco tra i tifosi nerazzurri. Questo episodio si va infatti ad aggiungere ad altre sviste, tutte recenti. Sandro Sabatini ha risposto in diretta ai tifosi sintonizzati su Radio Sportiva in merito ai temi più caldi in casa Inter. Dagli episodi arbitrali avversi al rendimento sottotono di Marcus Thuram, che ha sollevato un dubbio in Sabatini: CONTINUA A LEGGERE.

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