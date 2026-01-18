Altra prova positiva per Luis Henrique a Udine: in attesa del ritorno di Dumfries, l'Inter può contare sul suo nuovo acquisto che, dopo un inizio stentato e con qualche dubbio fra i tifosi, si è ritagliato uno spazio importante.

"Quanto vale un 6 in pagella? Non molto, ma dipende. Ci sono giocatori a cui appiccicano fastidiose etichette, dure da levare; giocatori che raccattano insufficienze anche quando non le meritano. Ecco, oggi nessuno ha trovato il minimo appiglio per dare un’insufficienza a un giocatore “etichettato” e facile da colpire come Luis Henrique. Ecco perché quei “6” raccolti oggi in apparenza non dicono molto, ma in realtà valgono tantissimo".