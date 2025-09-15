FC Inter 1908
Biasin: “Il rigore (enorme) non assegnato al Milan certifica 2 cose. Troppi arbitri…”

Il giornalista commenta il rigore non assegnato al Milan per un contatto nell'area del Bologna tra Lucumì e Nkunku
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Ha sollevato non poche polemiche il rigore non assegnato al Milan per un contatto nell'area del Bologna tra Lucumì e Nkunku. Su X Fabrizio Biasin commenta così l'episodio arbitrale: "Il rigore (enorme) non assegnato al Milan certifica 2 cose: -Il protocollo è sbagliato".

"Troppi arbitri non hanno l’elasticità mentale per capire che il buonsenso deve prevalere sui cavilli (era rigore? Sì. Dallo) La vittoria del Milan limita le polemiche, ma il problema resta". Alla fine i rossoneri hanno vinto 1-0, ma le discussioni sul mancato fischio in area bolognese ha sollevato un polverone.

