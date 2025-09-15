FC Inter 1908
Ravezzani: “Paga Sommer? Inevitabile. Sottovalutare problema portiere errore gravissimo Inter”

Ravezzani Inter
Il direttore di TeleLombardia ha commentato la prestazione del portiere contro la Juve e la scelta dell'Inter di non investire in estate sul portiere
Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha commentato la prestazione del portiere contro la Juve e la scelta dell'Inter di non investire in estate sul portiere:

Nell’Inter paga Sommer. Inevitabile. Ma aver sottovalutato il problema portiere (e non aver testato a sufficienza Martinez) è stato un gravissimo errore della società. C’erano tutti i prodromi per immaginare un crollo verticale dello svizzero

