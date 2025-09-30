FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Bisseck dopo Inter-Slavia Praga: “Bella vittoria della squadra”

social

Bisseck dopo Inter-Slavia Praga: “Bella vittoria della squadra”

Bisseck dopo Inter-Slavia Praga: “Bella vittoria della squadra” - immagine 1
Il difensore tedesco è tornato in campo dal primo minuto in occasione del successo dei nerazzurri contro i cechi
Fabio Alampi Redattore 

Yan Bisseck, difensore dell'Inter, ha espresso sui social la sua soddisfazione per il successo contro lo Slavia Praga, gara in cui è tornato in campo dal primo minuto: "Bella vittoria della squadra".

Leggi anche
Ziliani: “Dimarco? Povero Chivu. Quanto poco rispetto nei confronti di uno spogliatoio...
Ziliani: “Bene bilancio Inter, ok Uefa. Disastro Juve: fuori di 6 volte! Roma, che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA