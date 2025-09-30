Yan Bisseck, difensore dell'Inter, ha espresso sui social la sua soddisfazione per il successo contro lo Slavia Praga, gara in cui è tornato in campo dal primo minuto: "Bella vittoria della squadra".
Bisseck dopo Inter-Slavia Praga: “Bella vittoria della squadra”
Il difensore tedesco è tornato in campo dal primo minuto in occasione del successo dei nerazzurri contro i cechi
