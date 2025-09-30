L'Inter di Cristian Chivu scenderà stasera in campo nel match di Champions League contro lo Slavia Praga. Ieri, ad Appiano Gentile, l'allenatore ha risposto alle domande in conferenza stampa accompagnato da Federico Dimarco. Tra i temi di dibattito è spuntato anche quello della condizione del terzino sinistro, che contro il Cagliari ha fatto molto bene. Ma nella risposta di FedericoDimarco, che spiegava il motivo della sua attuale forma, non è passata inosservata una frecciata all'indirizzo di Simone Inzaghi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Ziliani: “Dimarco? Povero Chivu. Quanto poco rispetto nei confronti di uno spogliatoio che…”
social
Ziliani: “Dimarco? Povero Chivu. Quanto poco rispetto nei confronti di uno spogliatoio che…”
Secondo il giornalista sportivo le parole di Dimarco potrebbero creare un problema a Chivu
Il commento di Paolo Ziliani—
Il giornalista sportivo ha approfondito le parole di Dimarco, sottolineando l'ingratitudine nei confronti di mister Inzaghi, con un'osservazione calzante: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Secondo Ziliani non si tratta semplicemente di mancanza di rispetto verso il precedente allenatore, che era stato bravo a puntare su di lui e sulle sue qualità. La questione si sposta allo spogliatoio attuale e tocca anche Cristian Chivu. Ecco perché...
© RIPRODUZIONE RISERVATA