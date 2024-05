Più che danzare sotto la pioggia è cantare. Piove a dirotto sulla Pinetina durante la ripresa degli allenamenti. Cielo grigio ma vige il buon umore e non potrebbe essere diversamente visto che si sta preparando la partita della Coppa Scudetto. Yann Aurel Bisseck , che di recente ha dato prova del suo italiano molto migliorato, si esibisce - prima di entrare sui campi di allenamento - cantando, insieme al secondo portiere nerazzurro, Audero, cantando il Cielo in una stanza.

Per scacciare il cielo grigio e ribadire che ormai nulla può cancellare questo momento felice per i nerazzurri. I tifosi sui social se la ridono e scherzano: "Adesso ho capito perché non smette più di piovere...".