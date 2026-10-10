Non era mica obbligatorio, infatti. L'Inter vince alla ripresa del campionato tre a zero contro il Parma e subisce zero reti. Una gara che ha ribaltato il trend seguito nelle prime gare della Serie A quando la squadra di Chivu era passata in doppio svantaggio contro Napoli, Udinese e Roma e aveva poi dato il là a rimonte che avevano ribaltato il risultato contro la formazione di Allegri e quella friulana mentre era arrivato un pareggio contro la formazione di Gasperini.

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Insomma una vittoria un po' meno ansiolitico. Una buona notizia per Chivu e per i cuori deboli dei tifosi che va bene la follia nerazzurra, ma se ogni tanto si possono vivere novanta minuti stando un po' più comodi nel seggiolino apprezzano comunque.

Il concetto lo ribadiscesui social con una battuta che fa sorridere i suoi follower. Dopo la vittoria di San Siro arriva la sua battuta che fa sorridere i tifosi nerazzurri: "Quasi dimenticato che non è obbligatorio trovarsi in svantaggio per 2-0". Già. Non è obbligatorio. Ogni tanto qualcosa di normale ci può stare.