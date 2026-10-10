Il difensore nerazzurro sta abituando i tifosi alle sue battute post partita e questa volta fa sorridere gli interisti rimarcando un difetto 'superato'
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Non era mica obbligatorio, infatti. L'Inter vince alla ripresa del campionato tre a zero contro il Parma e subisce zero reti. Una gara che ha ribaltato il trend seguito nelle prime gare della Serie A quando la squadra di Chivu era passata in doppio svantaggio contro Napoli, Udinese e Roma e aveva poi dato il là a rimonte che avevano ribaltato il risultato contro la formazione di Allegri e quella friulana mentre era arrivato un pareggio contro la formazione di Gasperini.
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Insomma una vittoria un po' meno ansiolitico. Una buona notizia per Chivu e per i cuori deboli dei tifosi che va bene la follia nerazzurra, ma se ogni tanto si possono vivere novanta minuti stando un po' più comodi nel seggiolino apprezzano comunque.
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