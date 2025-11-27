FC Inter 1908
Bisseck: “Non il risultato che meritavamo, ma una prestazione su cui costruire. Avanti”

Il difensore dell'Inter è tornato, tramite i suoi social, sulla sconfitta di ieri sera in Champions League contro l'Atletico Madrid
Il difensore dell'Inter Yann Bisseck è tornato, tramite i suoi social, sulla sconfitta di ieri sera in Champions League contro l'Atletico Madrid:

Non il risultato che volevamo o meritavamo, ma una prestazione forte su cui costruire. Andiamo avanti!

