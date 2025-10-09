L'Inter si è affacciata alla sosta con una prestazione positiva e una vittoria, quella contro la Cremonese a San Siro. 13 i nerazzurri di Chivu chiamati dalle rispettive Nazionali. Il gruppo rimasto ad Appiano Gentile lavora in vista della prossima sfida in campionato, quella all'Olimpico contro la Roma. Della vittoria contro la Cremonese gli addetti ai lavori hanno scritto in maniera positiva e lusinghiera. L'Inter di Chivu sta facendo progressi nell'esternare un'identità di gioco ben precisa.