L'Inter si è affacciata alla sosta con una prestazione positiva e una vittoria, quella contro la Cremonese a San Siro. 13 i nerazzurri di Chivu chiamati dalle rispettive Nazionali. Il gruppo rimasto ad Appiano Gentile lavora in vista della prossima sfida in campionato, quella all'Olimpico contro la Roma. Della vittoria contro la Cremonese gli addetti ai lavori hanno scritto in maniera positiva e lusinghiera. L'Inter di Chivu sta facendo progressi nell'esternare un'identità di gioco ben precisa.
Botta e risposta—
Anche Bruno Longhi ha analizzato la vittoria dell'Inter contro la Cremonese sottolineando gli aspetti migliori della prestazione dei nerazzurri di Chivu. Ma qualche tifoso ha deciso di fare polemica, sminuendo la vittoria nerazzurra contro una neo promossa. Il giornalista sportivo ha risposto con decisione, rimarcando un aspetto: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Longhi ha poi argomentato la sua posizione, ribattendo al tifoso che voleva innescare una discussione.
